Merelbeke bezorgt zorgverleners 4.000 gratis mondmaskers Didier Verbaere

02 april 2020

17u08 0 Merelbeke De gemeente Merelbeke heeft 4.000 chirurgische mondmaskers aangekocht voor de zorgverleners in de gemeente. Schenkingen van medisch materiaal kunnen nog steeds binnengebracht worden in het inzamelpunt aan het Sociaal Huis.

Het lokaal bestuur verdeelde ondertussen reeds 2.000 mondmaskers onder de beroepsgroepen die niet vallen onder een koepelorganisatie. De zelfstandige thuisverpleegkundigen kwamen daarbij als eerste aan bod. De komende dagen krijgen ook de huisartsen, kinesisten, vroedvrouwen en andere zorgverleners gratis mondmaskers.

Voor de meest dringende noden kunnen zorgverleners terecht bij Eerstelijnszone Scheldekracht, een koepelorganisatie voor zorgverleners en -organisaties in de gemeenten Merelbeke, Destelbergen, Melle, Lochristi, Wachtebeke, Laarne, Wetteren en Wichelen. De gemeente Merelbeke kocht voor de zone 4.000 extra maskers aan.

Daarnaast kon de eerstelijnszone rekenen op heel wat schenkingen, waardoor ze al veel zorgverleners konden ondersteunen in deze moeilijke tijden. Schenkingen kunnen nog steeds binnengebracht worden in het lokaal inzamelpunt in het Sociaal Huis van Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 357.