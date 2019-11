Martin Uvijn toont ‘Reflections’ van zijn realiteit in nieuw werk Didier Verbaere

09 november 2019

16u28 0 Merelbeke Kunstschilder Martin Uvijn stelt vanaf 10 november nieuw werk tentoon in Art Gallery ThePainted Performance in Merelbeke.

In een nieuw reeks werk ‘Reflections’ tast Uvijn de grenzen af. Na ettelijke jaren, van permanent experimenteren en nadenken is hij verworden tot een bijna anarchistisch kunstenaar die liever buiten de lijnen van het aanvaardbare kleurt. Het vormt voor hem een onuitputtelijke bron van inspiratie. “Het nieuwe werk in deze reflecties zijn het resultaat van een proces, waarbij mijn “al dan niet” artistieke ervaringen worden omgezet in betekenissen, die op hun beurt van vitaal belang zijn, en zelfs het picturale DNA vormen, voor de creatie van nieuwe werken”, zegt Uvijn.

Kleur is de toets. Het oog is de hamer en de ziel is een klavier met vele snaren. De kunstenaar is de hand, die deze toetsen aanslaan, en die zo de menselijke ziel in trilling brengen, schreef Kadinsky ooit! Bij kunstenaars zoals Martin Uvijn is dit niet anders! Zijn beelden roepen vragen op, die hij tracht op te beatwoorden met een volgend werk, die meestal ook een vraag is.

De expo “Refections” met werk van Martin Uvijn gaat door van 10 november tot 8 december in Art Galerie The Painted Performance, Korenbloemstraat 4 te 9820 Merelbeke en is open op zaterdag en zondagen van 14 uur tot 18uur.