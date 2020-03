Mama overleden Bram (15) bakt pannenkoeken voor intensieve afdeling UZ Gent Didier Verbaere

23 maart 2020

17u34 0 Merelbeke De zorgverleners van de intensieve afdeling van het UZ in Gent werden maandag verrast op pannenkoeken. Annick Van Durme, mama van de overleden Bram Bogaert (15), bakte ze afgelopen weekend samen met haar familie en vrijwilligers in Merelbeke.

Annick is de mama van Bram Bogaert. De jongeman kwam in de zomer van 2018 om het leven bij een ongeval. “Mijn zus wou de mensen van intensieve een hart onder de riem steken na alle steun die zij daar kregen bij het ongeval en overlijden van Bram”, zegt Dominique Van Durme. Via Facebook werd een oproep gelanceerd om eieren in te zamelen en die werden afgelopen weekend gebruikt om een toren pannenkoeken te bakken. Ook B&B La Clé du Sud uit Bottelare reageerde op de oproep en schonk lekkere pralines voor het UZ.