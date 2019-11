Luc Van Kerckhove verlaat CD&V-fractie in Merelbeke: Open Vld wordt grootste partij Didier Verbaere

26 november 2019

20u32 1 Merelbeke Luc Van De Kerckhove verlaat de CD&V-fractie en zetelt sinds dinsdagavond als onafhankelijk raadslid in de gemeenteraad van Merelbeke. Van De Kerckhove is ontgoocheld omdat hij ondanks 765 voorkeurstemmen geen mandaat kreeg in het bestuur. Open Vld is door het ontslag de grootste partij in het bestuur.

Luc Van Kerckhove voelt zich op kant gezet door de partij toen ze na de verkiezingen een coalitie smeedden met Open Vld maar er ook Sp.a bijnamen. Hierdoor kreeg CD&V de burgemeesterssjerp maar slechts twee schepenmandaten. Voormalig schepen voor Sp.a Bertrand Vrijens kreeg als troostprijs het voorzitterschap van de gemeenteraad.

Onrechtvaardig

“De onrechtvaardigheid bij de coalitievorming na de gemeenteraadsverkiezingen van 12 oktober was voor mij de grootste ontgoocheling ooit als mens en als politieker”, zegt Luc Van De Kerckhove. Hij behaalde toen 765 voorkeurstemmen maar viel buiten de prijzen.

Grootste ontgoocheling ooit als mens en als politieker Luc Van De Kerckhove

“Ik word nog dagelijks aangesproken door inwoners en kiezers die maar niet begrijpen hoe iemand met zoveel stemmen in de grootste partij van Merelbeke geen mandaat werd toebedeeld. Ondanks de meerderheid nam de huidige coalitie er ook de, mathematisch overbodige, Sp.a bij. En gaf het voorzitterschap van de gemeenteraad aan raadslid Bertrand Vrijens die amper 551 stemmen behaalde. Er was dus wel degelijk een voorakkoord. Daarnaast zijn er de jongste jaren nog een aantal zaken gebeurd die tot mijn beslissing hebben geleid. Maar ik blijf als onafhankelijke mijn 765 kiezers vertegenwoordigen en zal me later beraden over mijn politieke toekomst”, aldus een ontgoochelde Van De Kerckhove.

CD&V weerlegt kritiek en betreurt de beslissing

CD&V betreurt de beslissing. “Dit is een spijtige zaak voor Luc die inderdaad een prima resultaat behaalde bij de verkiezingen. Maar die de resultaten ook dankzij de partijleden behaalde. We zijn echter niet akkoord met de beschuldigingen. Alle verkozenen in onze partij hebben steeds een eerlijke kans gekregen”, gaf raadslid Linda Martens het standpunt van CD&V weer. Door de stoelendans wordt Open Vld met 8 zetels de grootste partij in de gemeenteraad tegenover 7 voor CD&V.