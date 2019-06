Literair verantwoord fietsen door Merelbeke met nieuwe fietsroute Sam Ooghe

16 juni 2019

Literair verantwoord fietsen: sinds dit weekend kan het in Merelbeke. De eerste literaire fietstocht uit de geschiedenis van de gemeente leidt fietsers langs een route van 21 inspirerende panelen over Merelbeke.

De fietsroute ‘Merelbeke in Literatuur’ is een initiatief van de bibliotheek. De gratis fietsroute is 35 kilometer lang, en valt in detail te raadplegen in de bib zelf, of te downloaden via de website. Langs de route, die fietsers voor alle duidelijkheid autonoom afhaspelen, staan 21 panelen verspreid, met daarop citaten over Merelbeke en deelgemeenten door klassieke én hedendaagse auteurs.

De bib wil ook verder speuren naar vermeldingen van Merelbeke in het literaire canon. “Daarom de oproep: kwam jij de naam Merelbeke tegen tijdens het lezen van een boek? Mail je vondst dan door naar bibliotheek@merelbeke.be en vermeld de naam van de auteur, de titel van het boek en het paginanummer”, klinkt het bij de bibliotheek. “De bib bundelt alle suggesties in een boekje, dat je kunt afhalen zodra de nieuwe panelen in het straatbeeld verschijnen in de zomer van 2020.”