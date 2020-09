Lijnbus bolt achteruit en beschadigt twee wagens Dylan Vermeulen

08 september 2020

14u25 3

In de Hundelgemsesteenweg in Merelbeke heeft een lijnbus een bizar ongeval veroorzaakt. Om nog onbekende reden bolde de bus plots achteruit en raakte daarbij twee voertuigen. Er vielen geen gewonden want de bus had, naast de chauffeur, geen reizigers aan boord en de aangereden wagens stonden geparkeerd langs de kant van de weg. Een van de twee wagens raakte zwaar beschadigd. Een omstander verwittigde de politie die meteen ter plaatse kwam. Na het invullen van het Europees aanrijdingsformulier werd de bus naar de herstelplaats gebracht.