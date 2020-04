Lidl doneert 150 laptops aan Digital For Youth voor kwetsbare kinderen Didier Verbaere

09 april 2020

15u10 1 Merelbeke Warenhuisketen Lidl schenkt 150 gebruikte laptops aan Digital For Youth, een organisatie die ervoor zorgt dat ook kwetsbare kinderen van thuis uit virtueel les kunnen volgen tijdens de coronacrisis. De laptops zijn volledig gebruiksklaar gemaakt door de IT’ers van Lidl en werden vandaag opgehaald aan het hoofdkwartier in Merelbeke.

Of de lessen na de paasvakantie opnieuw zullen starten of niet, is nog niet duidelijk. Wat wel zeker is, is dat veel jongeren de voorbije weken geen lessen meer hebben kunnen volgen omdat ze thuis geen computer hebben. Minister van Onderwijs Ben Weyts lanceerde daarom een oproep om die jongeren aan een laptop te helpen via de organisatie Digital for Youth.

“Onze IT’ers hebben deze weken iets meer ruimte en hebben de 150 gebruikte laptops die we konden weggeven gebruiksklaar gemaakt. Zo krijgen jongeren die nu uit de boot dreigen te vallen toch de mogelijkheid om lessen te volgen en taken te maken op een computer”, zegt woordvoerster Isabelle Colbrandt. De laptops werden allemaal grondig ontsmet en verpakt in dozen en door Digital for Youth opgehaald.

Meer info: https://www.digitalforyouth.be.