Lerarentekort escaleert: school vraagt ouders om zieke juf te vervangen Minister Weyts (N-VA) belooft probleem bij de wortel aan te pakken Marc Coppens Didier Verbaere

23 januari 2020

20u13 6 Merelbeke “De juf van het tweede leerjaar is ziek tot het einde van de maand: zijn er ouders die op vrijdag een aantal uurtjes kunnen helpen? Les geven kan, maar moet niet. Knutselactiviteit, muziek, beweging,… alle creatieve ideeën zijn welkom.” Een bericht van een schooldirectrice uit het Gentse Go-onderwijs aan ouders toont het schrijnende lerarentekort. “Wij werken aan een batterij maatregelen om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken”, belooft minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

“Het onderwijs kampt met een groot lerarentekort, zeker voor korte vervangingen tijdens het schooljaar”, zegt Inge Thomas, directeur van de GO! Basisschool in Merelbeke en auteur van het bericht aan de ouders dat buiten haar wil om op twitter circuleert. “Om de zieke juf te vervangen, hebben wij dankzij de zorgjuf voor de meeste dagen een oplossing gevonden, behalve voor twee vrijdagen. Daarom zullen we twee klassen samenzetten. De vraag aan de ouders is niet om zelf les te geven, maar om de aanwezige juf te ondersteunen. Het gaat om extra ogen en handen, maar de pedagogische verantwoordelijkheid ligt uiteraard bij de aanwezige juf.”

“Is dit de manier waarop onze directeurs het lerarentekort moeten aanpakken”, vraagt Steve Vandenberghe, onderwijsspecialist van sp.a zich af. “In het voorbije jaar werden al gepensioneerden teruggeroepen en ingeschakeld om de gaten te dichten, maar wat nu gebeurt, heb ik nog niet eerder gezien. Leerkrachten zouden ambassadeurs moeten zijn, maar als deze situatie blijft verergeren, riskeren we toestanden zoals in Nederland waar sommige scholen als gevolg van het lerarentekort tijdelijk de deuren moeten sluiten.”

Nathalie Jennes van het GO!-onderwijs zegt dat vanuit de koepel al heel lang signalen uitstuurt over de problematiek. “Bij de start van het schooljaar in september valt het tekort nog mee omdat er dan een instroom is van jonge krachten die pas zijn afgestudeerd. Als je ze een volledig schooljaar kan aanbieden, lukt het nog. Maar als leerkrachten vervangen moeten worden wegens ziekte of zwangerschapsverlof, vind je moeilijk kandidaten die maar voor een beperkte periode willen inspringen. Daar knelt het schoentje. Het is hoog tijd voor een loopbaanpact. Er zijn niet alleen maatregelen nodig voor startende leerkrachten, maar ook voor leerkrachten die instromen vanuit de privé.”

“Stapsgewijs proces”

Vandenberghe vindt dat minister Ben Weyts (N-VA) achter de feiten aanloopt. “Het ontbreekt hem aan een concrete visie en hij luistert niet naar het werkveld”, zegt de volksvertegenwoordiger. De onderwijsminister zegt dat het lerarentekort een probleem is dat bij de wortel moet worden aangepakt. “We werken aan een batterij maatregelen die het beroep van leerkracht aantrekkelijker moet maken. Jonge mensen met een leerkrachtenroeping moeten vooral kunnen doen wat ze het liefste willen doen: lesgeven. Dus moet de planlast naar omlaag, de verantwoordingsplicht naar omlaag. We schaffen ook het M-Decreet af. We zijn nu gestart met de eerste besprekingen. Het wordt een stapsgewijs proces.”