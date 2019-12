Lekkend dak kost Floriant eerste plaats in hoogste afdeling korfbal Didier Verbaere

02 december 2019

11u12 0 Merelbeke Floriant Merelbeke is haar gedeelde eerste plaats in de Topleague van het Belgische korfbal afgelopen weekend kwijtgespeeld. Helaas niet door een slechte match maar door een lek in het dak van de sporthal.

De A-ploeg van korfbalclub Floriant moest afgelopen weekend haar gedeelde eerste plaats in de hoogste competitie verdedigen maar een lek in het dak besliste er anders over. Hun match en ook enkel andere matchen werden afgelast. “Sinds een drietal weken druppelt er water binnen in de sporthal door een lek in het platte dak. Vrijdag werden er nog herstellingen uitgevoerd maar blijkbaar niet doeltreffend genoeg. Zaterdag konden nog enkele matchen doorgaan maar in de namiddag werden de matchen van onze a, B en C-ploeg afgelast. De vloer was nat en het was te gevaarlijk voor blessures”, zegt voorzitter André Mortier van Floriant Merelbeke.

Ook zondag werden twee van de zes thuismatchen afgelast. “De scheidsrechter noteerde overmacht op zijn wedstrijdverslag en hopelijk verliezen we daardoor geen punten. Maar de Bond zal binnen twee weken niet zo mild zijn als het dak niet is hersteld bij onze volgende thuismatchen”, zegt Mortier. Het Autonoom Gemeente Bedrijf van Merelbeke dat de gebouwen beheert, bekijkt maandagavond om het dak met spoed te herstellen.