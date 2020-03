Leerling van 10 jaar genezen na coronabesmetting maar nog even in quarantaine Didier Verbaere

12u04 0 Merelbeke Een leerling van 10 jaar oud uit een lagere basisschool in Merelbeke is opnieuw gezond verklaard nadat er vorige week een coronabesmetting werd vastgesteld. De leerling blijft samen met zijn ouders wel nog even in quarantaine maar mag volgende week opnieuw naar school.

Omwille van de privacy is de identiteit van de jonge patiënt niet vrijgegeven. Ook de school houdt zich liever op de achtergrond. “De besmetting werd vorige week vastgesteld. De leerling is ondertussen genezen verklaard maar blijft samen met de ouders nog even in quarantaine. Op school zijn er verder geen besmettingen vastgesteld en er zijn ook geen afwezigen. We blijven alert maar willen vooral de normale gang van zaken niet verstoren”, aldus de directrice van de basisschool. “Het kindje komt volgende week ook opnieuw gewoon naar school”, besluit de directrice.