Leerkrachten te kort, maar genoeg ouders om in te springen: “We hebben zelfs al een wachtlijst” Didier Verbaere

24 januari 2020

12u37 0 Merelbeke In basisschool GO!De Linde in Merelbeke helpen vrijdag drie ouders mee in de klas om het lerarentekort op te vangen. De juf van het tweede leerjaar is ziek en de school deed een oproep naar de ouders om een handje te helpen. “Vandaag helpen drie ouders mee in de opvang. En ook de volgende dagen is het probleem opgelost. We hebben zelfs al een wachtlijst”, zegt directrice Inge Thomas.

Het is absoluut niet de bedoeling dat ouders leerkrachten vervangen, maar het toont wel het nijpende lerarentekort aan in het onderwijs.“Als vervanging niet lukt, bekijkt de school steeds verschillende pistes binnen het wettelijke kader. Pedagogisch-didactisch waardevolle invulling is hierbij prioritair. Meestal springt de zorgjuf in. Voor twee vrijdagen deze maand was er nog geen oplossing en werden twee klassen samen gezet. De oproep aan de ouders is niet om zelf les te geven, maar om de juf die wel aanwezig is, te ondersteunen. Het gaat dus om extra ogen en handen. De pedagogische eindverantwoordelijkheid ligt uiteraard bij de juf”, zegt directrice Inge Thomas.

Minister wakker?

De Linde is een Dalton-school met geëngageerde ouders. “De oproep is positief onthaald. Vandaag helpen drie ouders mee in de klasjes. En ook volgende vrijdag is extra opvang verzekerd. We hebben zelfs al ouders op de wachtlijst gezet”, zegt een opgeluchte Inge. “Onze oproep heeft ook wat teweeggebracht. Ik hoop dat de bevoegde minister wakker is geschoten.”