Laurens De Vreese niet in Ronde van Frankrijk, wel in die van Luxemburg: “Voel me voor de Tour niet gepasseerd” Hans Fruyt

14 september 2020

10u56 0 Merelbeke Dinsdag begint Laurens De Vreese aan de Ronde van Luxemburg. Hij stoomt zich klaar om volgende maand in de Vlaamse klassiekers zijn Italiaanse kopman Fabio Felline bij te staan. De Astana-Belg greep nipt naast een Tourselectie.

Met Alexey Lutsenko pakte Astana in de Ronde van Frankrijk de zesde etappe. En met Miguel Angel Lopez heeft het team uit Kazakstan uitzicht op het Parijse eindpodium. Uiteraard had De Vreese graag zijn eerste Tour gereden.

“In de voorselectie was ik eerste reserve”, beweert de 31-jarige De Vreese. “Door een val in Strade Bianchi raakte Fabio Felline niet klaar voor de Ronde van Frankrijk. Hij werd vervangen door Tejada. Ook Houle werd nog aan de Tourselectie toegevoegd. Ik was er graag bij geweest, toch voel ik me niet gepasseerd. In de Ronde van Polen en Poitou Charentes voelde ik me goed. Denk dat ik klaar was voor de Ronde van Frankrijk. Ik leg me bij die niet-selectie neer, ik deed daar niet moeilijk over. In zes seizoenen Astana heb ik een soort vertrouwensrelatie opgebouwd. Die gooi ik niet te grabbel. Voor het werk dat ik doe word ik bij mijn ploeg gewaardeerd.”

De Vreese heeft elk jaar een rol te spelen in het voorjaar. Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix worden in dit bizarre coronajaar pas in oktober betwist. Via de Ronde van Luxemburg, het Belgisch kampioenschap in Anzegem en de BinckBank Tour bereidt de broodrijder uit Merelbeke zich voor op die klassieke opdrachten. Van dinsdag tot zaterdag is hij in het Groot-Hertogdom Luxemburg aan de slag. De Ronde van Luxemburg wordt normaal in juni gereden en vond op de hertekende UCI-kalender een plaats in het najaar. De korte (klim)proloog in het centrum van Luxemburg-Stad, een traditie, is geschrapt. Dinsdag staat in en rond de hoofdstad een gewone rit op het menu.

“Dit is een mooie rittenkoers: ik trek met plezier naar Luxemburg”, benadrukt De Vreese die de trip naar het Groot-Hertogdom met de trein afhaspelde. “Het is wel geleden van 2014 dat ik deze vijfdaagse reed. De twee voorbije ronden voelde ik me heel goed. In Polen heb ik mijn werk kunnen doen voor Jakob Fuglsang die tweede eindigde na Remco Evenepoel, in Poitou-Charentes stond ik even vijfde in het algemeen klassement.”