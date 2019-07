Landschapsproject Rodeland wil verdere bosuitbreiding en bescherming landschap in 2100 hectare van Merelbeke tot Gavere Didier Verbaere

05 juli 2019

15u16 5 Merelbeke In Merelbeke ondertekenden 20 partners de overeenkomst van het project Rodeland op het grondgebied van de gemeenten Merelbeke, Oosterzele, Melle en Gavere. Het project vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van het landschap rond de Makegemse bossen, het Gentbos, het Aelmoeseneiebos en de beekvalleien van de Driesbeek en de Molenbeek.

Terreinacties

“Met Rodeland willen we vooral acties op het terrein realiseren. We denken aan bosuitbreiding door openbare en private eigenaars, het planten en beschermen van kleine landschapselementen als ecologische en landschappelijke verbindingen en de bescherming van waterlopen. We willen ook landbouwers ondersteunen bij landschapsbeheer, een recreatief wandel- en fietsnetwerk uitbouwen en zorgen voor een veilige en alternatieve mobiliteit”, klinkt het.

2100 hectare

Het projectgebied van Rodeland omvat 2100 hectare buiten de agrarische zone. “Uniek is de betrokkenheid van de onderwijs- en wetenschappelijke instellingen in het gebied. Zij voeden het project met nieuwe inzichten en innovatieve projecten rond ecologie, landbouw, klimaatadaptatie”. Oo, natuur- en landbouwinstellingen werken mee aan het project. Ze slaan de handen in elkaar om werk te maken van de opwaardering van de open ruimte, de natuur- en boskernen en het landschap.

“Het projectgebied omvat nu al waardevolle oude boskernen en open valleien met belangrijke natuurwaarde. Toch staat ook hier de biodiversiteit onder druk, mee door de klimaatverandering. Zowel voor natuur als recreatie kan Rodeland een topgebied in Oost-Vlaanderen worden, met een grote toegevoegde waarde voor mens en natuur.”

Partners

Het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten Merelbeke, Oosterzele, Melle en Gavere staan in voor de financiering. Waarnemend gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen Didier Detollenaere vervult de rol van bruggenbouwer en zit het partnerschap voor. De Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw centraliseert de financiën en werft een halftijds coördinator aan.