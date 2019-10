Kleinvee tentoonstelling in Gemeentehallen: Ruim 1700 dieren verzameld Didier Verbaere

24 oktober 2019

13u58 0 Merelbeke Het Neerhof Werk van den Akker Land van Aalst organiseert in de Gemeentehallen van Merelbeke dit weekend haar jaarlijkse en 21ste driedaagse tentoonstelling van kleinvee. Een bonte verzameling van meer dan 1700 park- en watervogels, hoenders, duiven en konijnen.

Het Neerhof Werk van den Akker-Land van Aalst is een culturele vereniging die zich inzet voor de promotie van alle neerhofdieren zoals hoenders, krielen, sierduiven, parkvogels, watervogels tot konijnen en cavia’s. Jaarlijks verzamelen de leden en liefhebbers in de Gemeentehallen van Merelbeke voor een tentoonstelling. “Het jaarlijkse kleinveetreffen vormt voor ons de ideale gelegenheid om de diversiteit aan rassen en variëteiten te ontdekken en te tonen en met verschillende fokkers van rasdieren in contact te komen. We verzamelen telkens meer dan 1700 dieren en een aantal wordt er ook te koop aangeboden. Daarnaast zijn er keuringen en is er onze unieke eierkeuring en tentoonstelling”, zegt voorzitter Geert De Clercq.

“Op de expo is er een unieke verscheidenheid van eieren van hoenders, krielen en watervogels. Er zijn ook shows van paarden, ezels, schapen, geiten en vogels. Voor de tuinliefhebbers zijn er infostanden van Tuinhier”. Toegangsprijs bedraagt 4 euro en komt ten goede aan de werking van de vereniging en het behoud van de kleinvee rassen in België. Info op www.neerhof-aalst-rhode.be.