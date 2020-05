Klacht tegen afsluiten Nerenbospad bij Gouverneur Didier Verbaere

09 mei 2020

22u22 0 Merelbeke Groen Merelbeke heeft klacht ingediend bij de waarnemend Gouverneur tegen het afsluiten van het Nerenbospad door de eigenaar en het gemeentebestuur. De trage weg is volgens de partij onwettig afgesloten.

Het Nerenbospad is een trage weg van de Hundelgemsesteenweg naar het Nerebos in Schelderode. “De eigenaar van een stuk grond waarover deze trage weg loopt, sloot op eigen initiatief het pad af. De politie maakte een proces verbaal op, maar de eigenaar liet de versperring staan. De burgemeester beslistte daarop om het pad, nochtans een officiële gemeenteweg helemaal af te sluiten. De gemeente plaatste ook zelf borden om het pad tijdelijk af te sluiten. Dit kan natuurlijk zomaar niet”, zegt Groen Gemeenteraadslid Marijke Pruyt.

“De exacte ligging van de trage weg wordt nu ter discussie gesteld en de gemeente wil een landmeter aanstellen om dat officieel vast te leggen.Groen Merelbeke wijst erop dat de wet hierover uiterst duidelijk is. In afwachting van een oplossing moet een gemeenteweg openblijven, de toegang moet verzekerd blijven. Deze gemeenteweg afsluiten via een burgemeestersbesluit kan in geen geval.”