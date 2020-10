Kiwanis haalt opnieuw oude kledij op om sociale doelen te ondersteunen Didier Verbaere

06 oktober 2020

11u02 0 Merelbeke/Oosterzele/Gavere/Sint-Lievens-Houtem Kiwanis Land van Rhode haalt opnieuw oude kledij op op 10 oktober in Gavere, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem. De ophaling can 28 april werd door de coronalockdown uitgesteld. De opbrengst gaat naar sociale doelen van de serviceclub.

“Aanstaande zaterdag zamelen we opnieuw klederen, linnen, dekens, gordijnen en lederwaren zoals schoenen en handtassen in. Je kan ze vanaf 9 uur aan de deur plaatsen. Dankzij de inzameling konden we de afgelopen jaren steun bieden aan ondermeer voorzieningen voor personen met een beperking, jeugdverenigingen en kinderen in armoede”, zegt Paul Michiels van Kiwanis.

Ook bij slecht weer gaat de inzamelactie door. Mensen die hulp nodig hebben of wensen dat de kleren op voorhand opgehaald worden kunnen dit melden via 0479/27.54.94 of klerenophaling@kiwanisoosterzele.be.