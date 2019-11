Kersenpitkussen vat vuur in microgolfoven Didier Verbaere

11 november 2019



Op de Hundelgemsesteenweg in Munte vatte een kersenpitkussen zondagnacht omstreeks 1.50 uur vuur in een microgolfoven. Dat veroorzaakte enorm veel rook maar de schade bleef beperkt. De brandweer haalde de brandende over uit de keuken en bluste het toestel buiten. Nadien werd de woninggrondig geventileerd en kon de bewoonster terug naar haar woning. Er vielen geen gewonden en de schade bleef beperkt tot roet in de keuken.