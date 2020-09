Jolien D’hoore moet op BK vrede nemen met zilver: “Lotte was net iets sterker, ik miste frisheid” Hans Fruyt

22 september 2020

15u15 0 Merelbeke Geen vijfde Belgische wegtitel voor Jolien D’hoore. In een fel sprintduel legde ze nipt de duimen voor Lotte Kopecky die voor het eerst de driekleur mocht aantrekken. Shari Bossuyt eindigde derde en werd beloftenkampioene.

De Lotto-Soudal Ladies namen al kort na de start het BK in handen. Vijftig kilometer voor het einde van het Belgisch wegkampioenschap in Anzegem kon D’hoore als enige een uitval van Kopecky beantwoorden. Het duo moest een tijd boksen voor een halve minuut, maar verwierf toch bijna een minuut. Met nog 27 kilometer te gaan probeerde Kopecky haar vluchtgezel af te gooien. D’hoore brak niet, maar nam nadien niet meer of heel gereserveerd over waardoor het tempo bij de twee leiders zakte. Tijdens de voorlaatste doortocht op Tiegemberg naderde de groep tot op vijftien meter. Kopecky versnelde opnieuw, D’hoore reageerde fluks, het duo liep weer tot veertig seconden uit.

Toch kon Shari Bossuyt in de slotronde de sprong naar de twee leiders maken. De belofte hield het tempo in de kopgroep hoog en werd derde. In de sprint legde D’hoore nipt de duimen voor Kopecky, haar ploegkoersgenote. “Uiteraard ben ik teleurgesteld”, geeft D’hoore toe. “Zeker omdat ik toch maar een paar centimeter tekort kwam. Maar ik moet toegeven dat Lotte een beetje sterker was. Tijdens de diverse beklimmingen van Tiegemberg was het voor mij zaak om het wiel van Lotte te houden. Het was aan haar om mij er af te gooien, maar dat lukte niet. In de sprint kwam ik topsnelheid tekort. Een beetje frisheid ook. Ik ben pas zondagavond thuisgekomen van de Giro Rosa. Twee dagen om te recupereren was een beetje weinig.”

Niet afstappen in Giro Rosa

Kopecky, ritwinnares in die Giro Rosa, kwam vroeger naar huis. “Bij Boels-Dolmans was eerder afstappen geen item”, verduidelijkte Jolien D’hoore. “We moesten de leidersplaats van Anna Van der Breggen verdedigen. Na de etappe van zaterdag was ik echt helemaal de nek af. Toch ben ik op niveau. Ik denk dat ik in dit BK niets fout deed. In de sprint kwam ik even over Lotte, maar ze brak niet en keerde terug.”

Nipt. Begin oktober rijden D’hoore en Kopecky in het Zwitserse Aigle samen een driedaagse op de piste. Daarna trekken ze naar de Vlaamse klassiekers.