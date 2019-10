Joeri loopt 6.515 euro bij elkaar met slopende marathon in 7 kilo zwaar ‘frietpak’ Didier Verbaere

20 oktober 2019

13u47 2 Merelbeke Joeri Cornelis (43) uit Merelbeke liep op Joeri Cornelis (43) uit Merelbeke liep op zondag 6 oktober de marathon van Brussel in een ‘frietpak’ van 7 kilo binnen de tijdslimiet in 4 uur, 59 minuten en 26 seconden. Met zijn stunt wou de frietuitbater van De Zoutkorrel geld inzamelen voor het goeie doel en reclame maken voor de Belgische friet. Hij haalde maar liefst 6.515 euro bij elkaar.

Joeri werd tijdens de marathon bijgestaan door ex-profwielrenner Kurt Hovelijnck (QuickStep) en liet zich sponsoren door beven. Ook 182 klanten van zijn zaak deden een duit in het zakje. De Christophorus Gemeenschap in Munte mocht zaterdag een dikke cheque van 5.065 euro ontvangen. Geld dat de voorziening voor andersvaliden goed kan gebruiken voor haar bouwproject.

Joeri schonk ook 1.000 euro aan Team Pia, het meisje dat een peperduur medicijn nodig had om haar leven te redden. En zondagochtend trok Joeri ook naar Kwenenbos met een cheque van 450 euro voor Wolf, een kindje met een beperking. Zijn frietpak krijgt binnenkort een plaatsje in het Belgische frietmuseum in Brugge.