Joeri (43) loopt marathon van Brussel in frietzak om ‘Belgian fries’ te promoten: “Hopelijk blijft het droog die dag want dat pak weegt 7 kilo” Meteen ook sponsorloop voor mensen met beperking Didier Verbaere

24 september 2019

15u35 0 Merelbeke Joeri Cornelis, uitbater van Frituur De Zoutkorrel in Merelbeke, loopt op zondag 6 oktober de marathon van Brussel uitgedost in een 2,5 meter hoge en 7 kilo zware frietzak. “Ter promotie van onze Belgische frieten en voor het goede doel”, zegt Joeri. Ex-profwielrenner Kurt Hovelijnck (QuickStep) begeleidt hem op de fiets.

Op het carnaval in Merelbeke trok Joeri ook al door de straten met enkele kinderen gehuld in frietzak om zijn zaak te promoten. Zo ontstond het idee om zelf zijn negende marathon in Brussel te lopen als reusachtige frietzak. “Ik wil een ode brengen aan onze Belgische frieten en aan alle frituristen met een passie”, zegt Joeri. “België komt al te vaak negatief in het nieuws en ik vind dat we best trots mogen zijn op onze lokale producten: frieten, bier en chocolade. Belgian fries dus en geen French fries”, lacht Joeri.

Gelukkig ben ik ondertussen twaalf kilo afgevallen, dus ik heb nog vijf kilogram speling Joeri Cornelis

Hij koppelde zijn actie aan het goede doel en laat zich sponsoren voor de Christophorusgemeenschap in Munte. Dit is een woon- en werkgemeenschap voor mensen met een beperking. “Zij leveren hier ontzettend belangrijk en mooi werk. Ik wou de actie lokaal houden en roep ook alle inwoners en bedrijven in de regio op om ze te steunen. Ondertussen staat de teller op 6.000 euro. Ook kleine bedragen zijn welkom. Wie een cent in de pot in mijn zaak stopt, krijgt een foto op onze wall of fame en op het spandoek dat we meenemen naar Brussel. Sponsors bellen me ondertussen ook spontaan op en dat geeft me wel extra motivatie en voldoening”, zegt Joeri. Zijn frietpak krijgt na de marathon een plaatsje in het Belgische frietmuseum in Brugge. Hij schenkt ook 1.000 euro aan Team Pia.

De marathon van Brussel wordt de 9de marathon die Joeri loopt in vijf jaar. “Toch zal het een extra zware worden. De tijdslimiet ligt op vijf uur en dat is haalbaar, maar het pak weegt wel 7 kilogram. Als het tenminste droog blijft die dag, want anders weegt het pakken meer. Gelukkig ben ik ondertussen zelf twaalf kilo afgevallen dus ik heb nog vijf kilogram speling”, lacht Joeri.

’s Nachts trainen

Onderweg krijgt hij het gezelschap en de mentale steun van ex-profwielrenner Kurt Hovelijnck (QuickStep) uit Melsen. “Ook hij moest meermaals revalideren na zware valpartijen en weet wat afzien is. We kregen van de organisatie de uitzonderlijke toelating dat hij mag meefietsen”, zegt Joeri. “Ik heb reeds de halve marathon van Evergem in het frietpak gelopen en train vooral ’s nachts, want de zaak en de organisatie en sponsoring neemt al mijn tijd in beslag. Maar op 6 oktober zal ik er staan en klaar zijn. Falen is geen optie en ik zal er alles aan doen om de finish te halen voor het goede doel”, besluit Joeri.

Steun en sponsors zijn nog steeds welkom in De Zoutkorrel aan de Gaversesteenweg in Merelbeke en op 0476/94.23.82.