Joeri (43) haalt finish marathon Brussel in zwaar frietkostuum op 34 seconden van tijdslimiet Didier Verbaere

06 oktober 2019

16u55 1 Merelbeke Joeri Cornelis uit Merelbeke is er zondag in geslaagd om de marathon van Brussel te voltooien binnen de tijdslimiet van 5 uur. Geen sinecure want de frietuitbater van De Zoutkorrel liep de 42 kilometer van Brussel in een ‘frietpak’ van 7 kilo dat door de regen extra zwaar door woog. “Ik heb ongelooflijk afgezien maar ben ook enorm voldaan”, zegt Joeri. Hij finishte zijn marathon op 4 uur, 59 minuten en 26 seconden.

Joeri was voor de marathon uitgedost in een 2,5 meter hoge en 7 kilo zware frietzak. “Ter promotie van onze Belgische frieten en voor het goede doel”, zegt Joeri. Ex-profwielrenner Kurt Hovelijnck (QuickStep) begeleidde hem de hele tocht op de fiets verkleed als aardappelboer. “In totaal konden we meer dan 6.000 euro inzamelen ten voordele van de Christophorusgemeenschap in Munte. Dat is een woon- en werkgemeenschap voor mensen met een beperking. Een deel van hen stond vandaag langs het parcours om me aan te moedigen. Dikke chapeau want voor hen is de verplaatsing van Merelbeke naar Brussel niet evident”, zegt Joeri.

Halve minuut

Hij vatte de marathon deze ochtend om 9 uur aan. Voor Joeri was het zijn 9de marathon in de afgelopen 5 jaar. “De hoogtemeters op het parcours en de regen maakte het extra zwaar. Ik denk dat mijn frietpak zeker enkele kilo’s zwaarder werd. Maar onderweg werd ik enorm aangemoedigd en ik denk dat honderden mensen uit de hele wereld met mij een foto wilden. Dus de promotie van de Belgische friet is ook geslaagd”, lacht Joeri. Hij finishte zijn marathon op 4 uur, 59 minuten en 26 seconden. Net onder de tijdslimiet voor registratie dus. Zijn frietpak krijgt deze week een plaatsje in het Belgisch Frietmuseum in Brugge.