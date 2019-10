Jeugdcentrum Molenhoek viert tiende verjaardag met muzikaal talent en tentoonstelling Didier Verbaere

25 oktober 2019

11u24 2 Merelbeke Jeugdcentrum Molenhoek in Merelbeke viert dit weekend haar tiende verjaardag.

Vanavond is er een quiz ten voordele van 11.11.11. Supporters zijn zeker welkom. Zaterdagavond kan je in Molenhoek genieten van jong Merelbeeks muziektalent tijdens de muziekwedstrijd The Young Blackbirds. Verschillende Merelbeekse bands meten zich met elkaar en proberen de jury te overtuigen van hun talenten. De winnaar krijgt opnametijd in een professionele studio. De avond wordt feestelijk afgesloten met het muzikale talent dat in 2019 De Nieuwe Lichting van Studio Brussel won en daarbovenop Merelbeekse roots heeft: Mooneye.

Op zondagnamiddag vindt in het jeugdcentrum een spetterende kinderfuif plaats met muziek, drinken en hapjes op kindermaat. Ouders, oud-leiding van de jeugdverenigingen en andere geïnteresseerden zijn welkom op een kaart- en spelnamiddag, met spelletjes die je doen terugdenken aan je jeugdjaren. Er is ook een tentoonstelling over het jeugdwerk en het jeugdcentrum van de afgelopen tien jaar. Meer info op www.merelbeke.be/feestweekend-jeugdcentrum.