Jerusalema Challenge in woonzorgcentrum Berkenhof: “De boog moet niet altijd gespannen staan” Didier Verbaere

25 september 2020

16u36 6

Merelbeke Collega's van de Zorgband Leie en Schelde gingen vrijdagnamiddag in woonzorgcentrum Berkenhof in Merelbeke al dansend de Jerusalema Challenge aan, onder begeleiding van dansleraar en oprichter van Lékip Dance Jugurtha Silkhider.

“De boog moet niet altijd gespannen staan en deze kleine teambuilding is voor ons een perfecte afsluiter voor de week van het werkgeluk”, zegt directrice Githa Praet. Ze verontschuldigde ook voorzitter Egbert Lachaert die vast zat in de Wetstraat. “Na een maandenlange inzet van ons zorgpersoneel tijdens een heel stevige periode, is het eventjes tijd voor ontspanning. We hebben de crisis met verve bestreden en daar zijn we bijzonder fier op”, zegt Githa.

Opnieuw bezoek toegelaten op de kamers

Het WZC is coronavrij en de bezoekersregeling werd versoepeld. “Bezoek kan weer van maandag tot zondag, tijdens de gewone bezoekuren zoals van toepassing vóór de Covid-pandemie. Er mag ook opnieuw bezoek op de kamer, maar er wordt aangeraden om met maximum 2 personen tegelijk op bezoek te komen. Uiteraard blijven de basisregels van het dragen van een mondmasker, de handhygiëne, afstand met andere bewoners en registratie van toepassing.”