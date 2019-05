Infomomenten nieuwe Bergwijkbrug in Merelbeke Didier Verbaere

21 mei 2019

10u06 0 Merelbeke De Bergwijkbrug over de Ringvaart in Merelbeke is reeds 60 jaar oud en aan vernieuwing toe. Ze is bovendien te smal geworden om wandelaars, fietsers en voetgangers tegelijk te laten passeren en te laag voor moderne schepen met drie lagen containers. Daarom wordt ze in 2020 vervangen.

De nieuwe brug krijgt drie rijstroken voor wagens, een afgescheiden fietspad van 3,5 meter breed en een voetpad. Aan het kruispunt van de Ringvaartstraat en Fraterstraat zal het fietspad zowel bovengronds als onder de brug lopen. Aan het kruispunt met de Guldensporenlaan worden de verkeerslichten zo afgesteld dat er geen conflicten mogelijk zijn tussen gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers. Naast de werken aan de brug en de kruispunten komt er een derde rijstrook op de Guldensporenlaan tussen Bergwijkbrug en op- en afrit R4. Dat moet zorgen voor een vlotter verkeer. Als alles goed verloopt, kunnen de werken starten in het najaar. Eerst aan de oevers van de Ringvaart, pas in 2020 aan de brug zelf. Alles bij elkaar zal de brug meer dan 14 maanden dicht zijn.

De gemeente Merelbeke kan rekenen op een Europese subsidie (EFRO) van 736 000 euro voor de financiering van het fietsgedeelte. En er is ook financiële steun van de Vlaamse Waterweg, eigenaar van de brug, het Agentschap Wegen & Verkeer en de Provincie Oost-Vlaanderen.

De gemeente organiseert samen met de partners twee infosessies op donderdag 23 mei in de raadzaal van het gemeentehuis tussen 19 en 20 en 20 en 21 uur. Tijdens de markt op donderdag 23 mei van 9 tot 13 uur kan je de plannen ook al eens bekijken op een infostand. De handelaars worden uitgenodigd op een apart infomoment op woensdag 22 mei om 19.30 uur in het gemeentehuis.