ILVO en cateringbedrijf Atelier M wil overschot van 3.500 ton komkommers verwerken in gezonde drankjes: “We zijn bekommerd om komkommer”, klinkt het bij ILVO. Didier Verbaere

20 juni 2020

Merelbeke Onderzoekers van de Food Pilot van het ILVO, het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek, in Melle hebben een procedure op poten gezet waarbij ze 86 procent van de voedselwaarde uit het rijke sap van een komkommer kunnen halen. Cateringbedrijf Atelier M uit Merelbeke wil deze smaakmaker verwerken in hippe en gezonde drankjes.

De coronacrisis heeft ook verschuivingen veroorzaakt in de verhandeling van groenten en fruit. Restaurants, grote evenementen, bedrijfscatering vielen een tijd uit. “Op bepaalde momenten ontstonden er overschotten van komkommer op de groenteveilingen. In de periode van begin mei 2020 berekenden ze daar dat 40 % of ruim 3.500 ton van de aangevoerde komkommers niet als versproduct verkocht zou geraken”, zegt het ILVO.

“De caloriewaarde van komkommer is laag, maar de groente heeft tegelijk een hoge voedingswaarde door de aanwezige vezels, vitaminen, antioxidanten, en mineralen. Komkommers kan je, in tijden van overproductie, quasi zuurstofloos persen. Het resultaat is een geconcentreerd sap. Deze siroop kan vervolgens toegevoegd worden aan tal van voedingsproducten als smaakmaker”, zegt Nathalie Bernaert (ILVO).

Atelier M experimenteert met komkommerdrankjes

Atelier M aan het station van Merelbeke is een cateringbedrijf dat gerund wordt door bio-ingenieur voeding Michaël Verlinde (32) en zijn zus en kunsthistorica Rosemarie (33). Na hun studies bleven ze plakken in het Gentse en samen waren ze al actief in de horeca met verschillende pop-up projectjes. Sinds oktober 2018 runnen ze Atelier M, een creatief labo in de voeding. “We zijn gestart als cateringbedrijf met een sterke focus op het ‘zero waste’ principe en duurzaamheid. We verwerken werkelijk alles van een product in een nieuw product. Zo zijn we geëvolueerd naar een creatief labo dat zich richt op productontwikkeling. We gaan afvalstromen gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe producten”, legt Rosemarie uit. Zo verwerkten ze bierdraft in koekjes en maakten ze bier van oud brood in samenwerking met De Wilde Brouwers.

“Door de crisis is er heel wat productieoverschot. Daar gaan wij graag mee aan de slag. De extracten van komkommers zijn bijvoorbeeld heel verfrissend in gemberbier en andere gefermenteerde dranken. Maar evengoed als basissiroop voor limonades, mocktails en cocktails. We mengen ze ook met andere smaakmakers zoals vlierbloesem of citroen. Die nieuwe dranken laten we dan proeven door een testpanel waarna we op zoek gaan naar een partner zoals een brouwer of een frisdrankenproducent, om dit in de markt te zetten. We denken dat de eerste dranken op basis van dit komkommerextract in september op de markt zullen komen”, zegt Michaël.

En zo wil het Atelier M elke overschot in de voedselketen een tweede leven schenken. “Samen met ILVO zijn we ook betrokken in het Interreg project ‘Food from Food’. In dat onderzoeksproject hebben we gezocht hoe we reststomen uit de witloofverwerking konden toepassen in dranken. De eerste resultaten zijn alvast veelbelovend”, besluit Michaël.