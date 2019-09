HuGo de huistaakdraak wordt een Kompanjon Didier Verbaere

16 september 2019

12u29 2 Merelbeke Vanaf dit schooljaar werkt HuGo de huistaakdraak verder als Kompanjon Merelbeke en Kompanjon Destelbergen. HuGo de huistaakdraak helpt kwetsbare gezinnen en kinderen al sinds 2016 met het maken van huistaken en schoolse ondersteuning.

Van bij de start werd de werking van HuGo ondersteund door Kompanjon vzw. De organisatie is al tien jaar actief in Gent en heeft een uitgebreide expertise. “Met die jarenlange ervaring was Kompanjon vzw een heel waardevolle partner om mee samen te werken. Ook met de uitbreiding naar Destelbergen kon HuGo rekenen op de steun van Kompanjon vzw”, zegt Eva Faes van het Sociaal Huis in Merelbeke.

De lokale expertise wordt behouden, maar door de krachten te bundelen kan de dienst de ondersteuning van de gezinnen meer afstemmen op elkaar. De vraag van scholen en ouders naar ondersteuning aan huis is immers groot. Kompanjon Merelbeke en Kompanjon Destelbergen blijven een gemeentelijk project, opgezet vanuit het Sociaal Huis van Merelbeke. De lokale besturen van beide gemeenten hebben zich de komende beleidsperiode geëngageerd voor dit project.

Kompanjon Merelbeke-Destelbergen ondersteunt gezinnen die in Merelbeke of Destelbergen wonen. Wil je een beroep doen op Kompanjon? Dan moet je voldoen aan een aantal criteria. Vraag daarover meer info via kompanjon@merelbeke.be of kompanjon@destelbergen.be. Aanmelden kan ook digitaal via www.merelbeke.be/kompanjon.