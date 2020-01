Honderd nieuwe sociale woonentiteiten op korte termijn Didier Verbaere

18 januari 2020

18u52 0 Merelbeke In Merelbeke werd de eerste steen gelegd voor de bouw van 15 nieuwe sociale huurappartementen in Flora en 10 nieuwe woongelegenheden in het Klarenhof officieel geopend.

De Sociale Huisvestingsmaatschappij Habitare en cvba-so plannen nog projecten langsheen de Gontrode Heirweg en bouwt op korte termijn ruim 100 sociale woonentiteiten in Merelbeke. “Aan de Gontrode Heirweg gaat het om 15 appartementen met 1 tot 3 slaapkamers. Het gelijkvloers is bovendien volledig rolstoeltoegankelijk en het nieuwe project ligt in de buurt van het station. Wat een meerwaarde is voor onze doelgroep”, zegt Rutger De Reu, voorzitter van Habitare. Aannemer Damman kreeg de opdracht die geraamd wordt op zo’n 2 miljoen euro. “Het project werkt een leegstaande kanker weg op Flora. We willen de wachtlijsten zo snel mogelijk inkrimpen”, zegt ook burgemeester Filip Thienpont (CD&V).

Nieuwe projecten in het voorjaar

Op Klarenhof werden nog eens 10 woongelegenheden officieel geopend. “Hier gaat het om betaalbare woningen voor gezinnen met 1 tot 2 kinderen. De architect slaagde erin om dit sociaal project perfect te integreren in het bestaande begijnhof. In het voorjaar starten we met de bouw van 36 appartementen aan de Bergbosstraat en keuren we de ontwerpen goed voor de bouw van projecten op de Gontrode Heirweg (12 woningen), aan de Ringvaartstraat (18), op Dijsegem achter het gemeentehuis (25) en op de site van de oude rijkswachtkazerne (18)”, besluit De Reu.