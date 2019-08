Hiphopcrew Schockwave uit Merelbeke scoort op WK Streetdance Didier Verbaere

25 augustus 2019

Op de Wereldkampioenschappen Streetdance in Blackpool is de hiphopcrew Shockwave van dansstudio’s Il Cigno uit Merelbeke, onder leiding van Lieze De Groeve, zondagnamiddag 7de op 21 ploegen geworden in de categorie U18 Intermediate. Afgelopen jaar wonnen ze elke wedstrijd waaraan ze deelnamen en werden ze ook Belgisch kampioen. Het team uit Merelbeke haalde verrassend de finale van de UDO World Street Dance kampioenschappen in Blackpool en werd 7de in de finale.