Hinder door werken in Guldensporenlaan tot 12 juli Didier Verbaere

02 juli 2019

13u07 0 Merelbeke Tot en met 12 juli werken verschillende aannemers aan de nutsleidingen in de Guldensporenlaan in Merelbeke. De rijstrook richting R4, het fietspad en de grasstrook zijn niet toegankelijk en er geldt eenrichtingsverkeer richting de Fraterstraat.

In de werfzone is enkel richting de Fraterstraat een versmalde rijstrook beschikbaar. De maximumsnelheid is er beperkt tot 30 km per uur. De tankstations zijn nog bereikbaar vanaf de op- en afrit van de R4 en de Heidestraat. Inrijden kan enkel vanuit de richting van de R4-afrit, uitrijden moet richting de Fraterstraat. Voor fietsers is een fietsersdoorgang voorzien zodat ze langs de werfzone in beide richtingen kunnen fietsen. Er is een omleiding voorzien voor gemotoriseerd verkeer (zie kaartje).