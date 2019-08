Heraanleg trage wegen in de Scheldevallei Didier Verbaere

20 augustus 2019

13u21 0 Merelbeke De gemeente Merelbeke legt Brandegems Ham opnieuw aan in beton. De wegel is een belangrijke fietsverbinding tussen Kwenenbos en de Kappebrug in Zwijnaarde. De dolomietverharding raakte regelmatig beschadigd en wordt er nu vervangen door een 3 meter brede betonbaan van aan het GC ’t Groenendal tot aan de Sint-Elooiskapel.

“Na de afwerking van deze fase zal de volledige functionele fietsverbinding in de Scheldevallei tussen Melsen, Schelderode, Kwenenbos en Zwijnaarde opgewaardeerd zijn ten behoeve van de vele zwakke weggebruikers” benadrukt schepen van Openbare Werken Pascal Rousseaux (CD&V). De werken zullen ongeveer twee maanden duren en er is een plaatselijke omleiding voor fietsers via Langeweide en de Trekweg.

Sinds 2017 herstelt de gemeente een aantal fietsverbindingen in de Scheldevallei die in slechte staat verkeerden zoals Langeweide, Meersstraat en Wittebuisstraat. De omleiding kan ook nuttig zijn voor de fietsers die de Rodelandroute 1 volgen of die via fietsknooppunt 98 van knooppunt 97 naar 99 – of omgekeerd – willen fietsen. Toerisme Oost-Vlaanderen zette ze ook bij de routedokter op https://www.tov.be/nl/pagina/scheldeland-0.