Heraanleg fietspad Ringvaartstraat Didier Verbaere

12 september 2019

16u15 0 Merelbeke De provincie Oost-Vlaanderen laat een deel van het fietspad in de Ringvaartstraat in Merelbeke heraanleggen. De werken starten op maandag 23 september en zullen één maand duren. Het fietspad maakt deel uit van de fietssnelweg F40.

Het fietspad tussen de Ringvaartstraat 42 en de Fraterstraat is in slechte staat. Daarom wordt het bestaande fietspad volledig opgebroken en heraangelegd. Bovendien wordt het verbreed naar 3 meter en krijgt het een asfaltlaag. Het fietspad wordt ten slotte verbonden met het kruispunt Ringvaartstraat en het Koningin Fabiolapark als deel van de fietssnelweg R40. Om het fietspad te kunnen verbreden, moeten we ook enkele bomen en struiken rooien. Als compensatie planten we bijkomende struiken aan.

Er zal geen verkeershinder zijn tijdens de werken. Tijdens de werken is het fietspad wel volledig afgesloten vanaf de Hundelgemsesteenweg. Fietsers zullen dus op de Ringvaartstraat zelf moeten rijden.