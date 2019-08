Hachiko viert 25ste verjaardag met groot feest in Gemeentehallen Didier Verbaere

21 augustus 2019

Vzw Hachiko viert op zondag 25 augustus haar 25ste verjaardag in de Gemeentehallen in Merelbeke. Dan komt ook een etappe van 'Hachiko's mooiste' aan in de gemeente.

“Hachiko vzw verandert al sinds 1994 levens door hulphonden te schenken aan personen met een motorische beperking en meldhonden aan personen met epilepsie. Assistentiehonden worden speciaal opgeleid om taken uit te voeren die voor het baasje niet evident of zelfs onmogelijk geworden zijn. Een assistentiehond is echter zoveel meer dan enkel praktische hulp. Ze zijn een steun en toeverlaat, een beste vriend en een bliksemafleider van de beperking. Wat zijn taak ook wordt, elke assistentiehond stimuleert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van zijn baasje. Een assistentiehond opent dus letterlijk én figuurlijk nieuwe deuren”, zegt Lauren De Maertelaere van de vzw Hachiko.

Vanaf 10 uur kan je terecht aan de Gemeentehallen. Daar is er de officiële overhandiging van de assistentiehonden aan hun definitieve baasjes. Ook zijn er mini-demonstraties, een tombola workshops waarin je een speeltje of leuke strik leert maken voor jouw viervoeter. Ook kan je smullen van een heerlijke barbecue en kunnen zoetebekjes terecht in de Zoete Hoek.

Ook wandelaars, fietsers, rolstoelers en handbikers zijn welkom voor een kort afsluitend tochtje voor de reuze-actie van Hachiko’s Mooiste. Deze zomers benefietactie wordt door 5 Hachiko-baasjes op touw gezet en knalt gedurende enkele maanden met tochten en evenementen in de vijf Vlaamse provincies. Meer info op de facebookpagina van Hachiko’s Mooiste en op www.hachiko.org.