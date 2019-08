Hachiko op stap in vijf provincies voor 25ste verjaardag Didier Verbaere

02 augustus 2019

14u34 0 Merelbeke De vzw Hachiko uit Merelbeke startte vrijdagmiddag in Oudenaarde een wandel en fietstocht die hen de komende maand doorheen vijf provincies brengt. En dit naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de vereniging die assistentiehonden opleidt en plaatst.

“Aangezien Hachiko assistentiehonden plaatst en begeleidt in heel Vlaanderen, willen we tot zondag 25 augustus de vijf Vlaamse provincies aandoen. Naar analogie met de wielerwedstrijd, die ook wel Vlaanderens Mooiste wordt genoemd, noemden we onze ‘Ronde van Vlaanderen’ Hachiko’s Mooiste. We kijken immers vol vertrouwen uit naar de toekomst en zijn ervan overtuigd dat ook na 25 jaar aan de weg timmeren het mooiste voor Hachiko nog moet komen”, zegt Miche D’Hondt, één van de handbikers die de tochten begeleid.

“Om dat typische Hachiko-gevoel van samenhorigheid over te dragen en zo het draagvlak voor onze actie te verbreden, nodigen we met plezier ook andere handbikers, fietsers, wandelaars, rolstoelgebruikers, bestuurders van scooters en driewielers uit om mee met ons op tocht te gaan langs haalbare routes”, zegt Miche. Wie wil meewandelen of fietsen betaalt 5 euro en krijgt aan het startpunt. Er zijn tochten in Oudenaarde, Nieuwpoort, Genk, de Antwerpse Kempen en Gooik voorzien. Je vindt het volledige programma op het Facebook event Hachiko’s Mooiste.

Hachiko’s Mooiste wordt gedragen door vijf ‘koplopers’, die elk op hun manier meeschreven aan de geschiedenis van Hachiko. Ze draaien allemaal al een tijdje mee: sommigen al járen, anderen nog maar pas. Dat zijn Miche, baasje van Spencer, Fabienne, baasje van Lander, Maaike, baasje van Libaut, Frederik, baasje van Luxor en Stijn, baasje van Ocho.

Familiedag in Destelbergen

De actie eindigt met een slotmoment op Hachiko’s Benefiet op zondag 25 augustus met een tocht met aankomst in de Gemeentehallen van Merelbeke. Naast de tochten is er ook fundraising met een quiz, een wijnproeverij, een veiling met bijzondere stukken van bekende mensen, een eetfestijn in Arendonk en in Gooik, een spel- en familiedag in een voorziening waar een door Hachiko opgeleide instellingshond aan het werk is. En op vrijdag 9 augustus is er een grote spelnamiddag in WZC Kouterhof in Destelbergen.

Instellingshonden Eden, Lima en Mona nemen het er in een gezellige competitie op tegen de assistentiehonden van de koplopers. “Niemand kijkt nog raar op wanneer ze onze drie Hachiko-honden zien flanneren in ons woonzorgcentrum of ons dagcentrum. De enthousiaste personeelsleden die hen begeleiden noemen we hier de ‘tantes’ van Eden, Lima en Mona. Het zijn meestal de verzorgenden die met de hondjes werken, maar ook bij de kinesist en de ergotherapeut zijn ze welkom. En in de dagopvang zijn ze bevriend met alle gasten”, zegt Kathleen, één van de verzorgende personeelsleden van de honden.

“Onze honden hebben een belangrijke functie binnen ons woonzorgcentrum. Ze zijn er in de eerste plaats als gezelschap voor de bewoners. Zij hebben aan Eden, Lima en Mona trouwe vrienden. En waar het kan, helpen de honden ook een beetje op het werkveld. Ze staan in voor kleine taakjes als: pantoffels brengen, zakjes dragen, kranten uitdelen. En af en toe samen wat ontspannen hoort er natuurlijk ook bij. Ze gaan samen wandelen of met de bal spelen en hebben borstel- en knuffelmomentjes. Anderzijds betekenen onze honden ook een enorme steun voor familieleden. Bezoekers zijn altijd gecharmeerd als ze verschijnen”, zegt Kathleen in naam van het tantes-team. Iedereen is er welkom in de cafetaria.