Gratis frieten voor OCMW personeel uit dankbaarheid voor hun zorg voor ouderen Didier Verbaere

06 april 2020

13u22 2 Merelbeke Joeri Cornelis van Frituur De Zoutkorrel trok maandagmiddag met 130 waardebonnen voor een ‘kleintje met frikandel en saus’, naar het OCMW.

“Ik wou gewoon heel het team van ons OCMW verrassen en bedanken die elke dag enorme inspanningen leveren voor onze ouderen. Zij doen dit achter de schermen maar zijn even waardevol in de strijd tegen dit virus”, zegt Joeri. Ook in Wetteren eet het ASZ personeel vandaag comfortfood. Daar trok Pita Ediz naar het ASZ met 70 pita broodjes met looksaus.