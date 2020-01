Goedgevulde trolleys en waardebonnen voor winnaars van marktactie Didier Verbaere

30 januari 2020

Tijdens de wekelijkse donderdagmarkt in Merelbeke werden de prijzen uitgedeeld aan de winnaars van de marktactie. Vijf klanten kregen een goedgevulde trolley met marktproducten ter waarde van 150 euro.

Van 7 november tot 26 december kregen de marktklanten een invulkaart mee bij elke aankoop. In totaal werden 10.800 kaartjes uitgedeeld en 5.700 terugbezorgd. Daaruit werden 20 winnaars geloot. Vijf klanten kregen een trolley met producten, vijf een waardebon van 50 euro en tien klanten een bon van 25 euro. De wekelijkse markt werd opgericht in september 2013.

“Sinds de opstart organiseren we een actie om het marktbezoek tijdens de wintermaanden te stimuleren. Op Hemelvaart op donderdag 21 mei leggen we de klanten extra in de watten op de Dag van de Markt”, zegt schepen Tim De Keukelaere (Open Vld). Johan De Leeuw, vertegenwoordiger van de markthandelaars, deelde donderdag de prijzen uit op de markt.