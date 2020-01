Gezocht: honden- en katten om bloed te doneren Yannick De Spiegeleir & Didier Verbaere

07 januari 2020

14u33 0 Merelbeke Niet enkel voor mensen is er een tekort aan donorbloed. Ook de dierenkliniek voor kleine huisdieren van de UGent in Merelbeke zoekt extra donoren voor haar bloedbank. “Onze voorraad is regelmatig uitgeput”, klinkt het.

De dierenkliniek van Merelbeke is de enige plaats in Vlaanderen waar de artsen over een uitgebreide bloedbank beschikken. “Bloedtransfusies tussen dieren komen steeds vaker voor. Baasjes zijn meer en meer vragende partij voor deze zorgen”, verduidelijkte dierenarts Stephanie Scheemaeker in het Radio 1-programma Nieuwe Feiten. “Het ras van het dier maakt niet uit. Honden kunnen aan honden bloed geven en katten aan katten. We gaan ze niet kruisen. Zowel honden als katten hebben hun bloedgroepvariaties.”

Niet elke hond of kat komt in aanmerking om bloed te geven. Honden moeten 25 kilogram wegen en katten moeten minsten 4 kilogram wegen. Daarnaast moeten de dieren minstens een jaar oud zijn. Wie alsnog geïnteresseerd is, mag een mailtje sturen naar bloedbank.khd@ugent.be. Telefonisch contact opnemen kan via het nummer 09 264 77 00.