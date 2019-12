Gezinsbond Merelbeke viert 90ste verjaardag Didier Verbaere

03 december 2019

18u51 0 Merelbeke In Merelbeke viert de Gezinsbond haar 90ste verjaardag. De vereniging is daarmee één van de oudste van de gemeente.

De Gezinsbond werd in 1929 opgericht als de Bond van de talrijke huisgezinnen en veranderde nadien in de Bond voor Grote en Jonge Gezinnen. Aanvankelijk hielpen zijn gezinnen met materiële steun. Later waren zij ook voorvechters voor kinderrechten, kinderbijslag, vakantie voor gezinnen en sport. “Na de Eerste Wereldoorlog waren immers heel wat kostwinnaar gesneuveld en hadden jonge gezinnen het moeilijk”, zegt Hendrik De Grieve, voorzitter van het Gewest Gent. Jan Cadron, voorzitter van Merelbeke, dankte de verschillende oud-voorzitters en bestuursleden voor hun jarenlange inzet.

De Gezinsbond is vandaag een breed gedragen organisatie met 715 leden in Merelbeke. “Onze voornaamste speerpunten zijn de Kinder Opvang Dienst met ruim 1000 babysitbeurten per jaar, onze spaarkaart met kortingen voor gezinnen en ons jaarlijks Sinterklaasfeest en familiedag. Ook onze tweedehandsbeurs met meer dan 70 standhouders is één van de grootste van de. Regio”, zegt Cadron. Het familiefeest vind plaats op woensdag 4 december.