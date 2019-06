Getuigen zetten auto dief op foto, maar beklaagde ontkent staalhard en vraagt vrijspraak Wouter Spillebeen

14 juni 2019

18u55 0 Merelbeke Een man die ontkent dat hij een diefstal pleegde in de Lidl in Merelbeke in 2017, riskeert een celstraf van twee jaar. Getuigen zagen hem met de wagen vluchten en bijna omstanders aanrijden, maar volgens de man was het helemaal niet zijn auto.

Het hallucinante verhaal begon toen een klant van de Lidl zag hoe een andere klant met ongeveer 5.500 euro aan gestolen goederen naar buiten wandelde. De klant verwittigde de winkelverantwoordelijke, die de dief aansprak op de parking terwijl die de goederen in een auto laadde. De man deed alsof hij de winkelverantwoordelijke niet verstond en begon een telefoontje te plegen.

De verantwoordelijke nam een foto van de wagen, wat een tweede betrokkene achter het stuur niet zinde. Die begon weg te rijden. De winkeldief liep over de parking en sprong daar ook in de auto. In de vlucht zou de chauffeur nog geprobeerd hebben om een omstander aan te rijden. Een getuige zette de achtervolging in. In de Poelstraat stopte de wagen van de verdachten ineens, waarop ze uitstapten en met stenen naar de achtervolger begonnen te gooien. De daders vluchtten weg, maar de achtervolger kon wel hun nummerplaat onthouden.

Vrijspraak

De foto van de wagen en de nummerplaat kwamen overeen met de auto van A.M. uit de omgeving van Brussel. De man was in het verleden al veroordeeld voor diefstallen. Maar de man ontkende in de rechtbank staalhard dat hij iets met de diefstal te maken heeft. “De barst in het rechterachterlicht, schade aan de carrosserie en de rozenkrans aan de achteruitkijkspiegel zijn zichtbaar op de foto en komen ook voor aan uw wagen”, sprak de procureur. “Ik blijf erbij, dat is niet mijn auto”, klonk het antwoord.

De man riskeert een celstraf van twee jaar voor de diefstal met geweld, maar hij vraagt de vrijspraak. Op 18 juli spreekt de rechter een vonnis uit.