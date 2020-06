Gentbos krijgt waterdoorlatende parking en nieuw bezoekersonthaal Didier Verbaere

17 juni 2020

12u46 0 Merelbeke De provincie is gestart met de aanleg van een waterdoorlatende parking en bouwt ook een nieuwe fietsenstalling en een uitgebreid bezoekersinfopunt aan de hoofdingang van het Gentbos in de Poelstraat in Merelbeke. De werken zullen zo’n tien weken duren, maar het bos blijft toegankelijk voor wandelaars via de drie andere ingangen aan de Molenhoekstraat, Wafelstraat en de straat Gentbos.

De bestaande parking in ondoordringbaar steenslag wordt uitgebroken. Enkel de centrale toegangsstrook blijft in beton om het gebruikscomfort voor rolstoelgebruikers, kinderwagens en fietsen te verzekeren. De vernieuwde parking wordt aangelegd met waterdoorlatende grasbetontegels, met aanpalend een infiltratiezone waar het water langzaam opnieuw in de bodem kan dringen.

Droogte

“We moeten ervoor zorgen dat kostbaar regenwater ter plaatse kan blijven en in de bodem kan dringen. Ontharden is de oplossing op lange termijn om droogte te bestrijden. We roepen elke burger op om zich goed te bezinnen over het verharden van oprit en terras of de aanleg van een zwembad in de tuin. Er zijn goede alternatieven zoals hier binnenkort aan het Gentbos”, zegt Riet Gillis, gedeputeerde bevoegd voor natuur en klimaat.

Extra comfort onthaal

Behalve de heraanleg van de parking, krijgt de onthaalzone aan het Gentbos enkele natuurlijke zitelementen, nieuwe vuilnisbakken en nieuwe fietsbeugels. Het bestaande infopunt wordt uitgebreid en overkapt voor een efficiënter onthaal van groepen.