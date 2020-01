Gemeenteraad Merelbeke keurt budget voor bouw Bergwijkbrug goed Didier Verbaere

28 januari 2020

20u36 0 Merelbeke De gemeenteraad van Merelbeke keurde dinsdagavond haar aandeel in de kosten voor de De gemeenteraad van Merelbeke keurde dinsdagavond haar aandeel in de kosten voor de bouw van de nieuwe Bergwijkbrug over de Ringvaart goed. Het totale project wordt geraamd op 11,6 miljoen. Merelbeke draagt 1,6 miljoen bij aan de factuur.

De Waterweg NV, het Agentschap Wegen en Verkeer, de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Merelbeke slaan de handen in elkaar voor dit grote project. “Het project omvat gaat niet enkel de bouw van een nieuwe brug over de Ringvaart maar ook om het verhogen van de dijken, de verbreding van de Guldensporenlaan en de aansluiting op de nieuwe fietssnelweg”, aldus de gemeente. In totaal wordt het project geraamd op 11,6 miljoen, inclusief heel wat Europese subsidies. Het aandeel van de gemeente Merelbeke is vastgesteld op 1.641.533 euro. De vergunningen zijn ondertussen goedgekeurd en de werken zouden starten in het najaar van 2020.