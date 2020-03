Frituur De Zoutkorrel verwelkomt klanten met hapjes en drankjes in ‘hygiënische wachtruimte’ Didier Verbaere

13 maart 2020

13u34 20 Merelbeke Joeri Cornelis van Frituur De Zoutkorrel in Merelbeke neemt de coronacrisis ernstig maar laat ze ook niet aan zijn hart komen. “We blijven open, handen ontsmetten is verplicht maar we richtten ook een hygiënische wachtruimte in waar de klanten kunnen aperitieven”, zegt Joeri.

Vanavond is frituur De Zoutkorrel gewoon open en vanaf maandag kan je er dagelijks frietjes afhalen. “We laten telkens slechts 5 klanten tegelijk binnen en eten ter plaatse is niet meer toegelaten. Maar buiten heb ik een gezellige tent voorzien met hapjes en drankjes waar iedereen gezellig kan wachten om binnen te komen”, zegt Joeri. Klanten worden verplicht om de handen te ontsmetten als ze de frituur binnenkomen.

“Eigenlijk is deze crisis zelfs goed voor onze commerce. Het is jammer dat restaurants moeten sluiten maar misschien gaan mensen wat vaker de frituur opzoeken. En we moeten slechts 6 procent BTW afdragen op afhaalmaaltijden. We maken van de nood een deugd”, blijft Joeri positief. “En ook als de keet helemaal dicht moet, hebben we een oplossing. Dan ‘lever’ ik de bestelling hier gewoon af op de parking”, besluit Joeri. Vanavond is het frituur nog gewoon open.