Frietkostuum van Joeri krijgt plaatsje in Frietmuseum Brugge: “Een hele eer” Didier Verbaere

10 mei 2020

18u10 3 Merelbeke Het Frietkostuum waarin Joeri Cornelis uit Merelbeke op 6 oktober de marathon van Brussel liep, krijgt een plaatsje in het Frietmuseum van Brugge.

Joeri Cornelis slaagde er op 6 oktober in om de marathon van Brussel te lopen binnen de tijdslimiet van 5 uur. Geen sinecure want de uitbater van frituur De Zoutkorrel liep de 42 kilometer in een ‘frietpak’ van 7 kilo dat door de regen extra zwaar woog. Met zijn stunt haalde hij 6.515 euro voor het goede doel bij elkaar.

Een stunt die ook in het vizier kwam van Eddy Van Belle en Eddy Cooremans. Zij stichtten in Brugge het Frietmuseum, het enige ter wereld over de oorsprong van de aardappel en onze Belgische trots. Momenteel werken ze aan de uitbreiding van het museum in de Vlamingstraat met een extra zaaltje. “Ze vonden mijn actie geweldig en vroegen of ik het pak wou schenken voor hun themazaal rond cabaret. Het is voor mij een hele eer. Dus uiteraard ging ik graag op de vraag in”, zegt Joeri.