Extra reden om naar het containerpark te gaan: Jan Roelkens brengt eerste van reeks dj-sets tussen het afval Didier Verbaere

06 juni 2020

12u37 1 Merelbeke Het containerpark van Merelbeke leek wel een beetje op een festivalterrein zaterdagvoormiddag. Jan Roelkens, toetsenist bij Sioen, speelde er twee uur lang een dj-set.

Het optreden van de muzikant uit Bottelare was het startschot van een inzameling van muziekinstrumenten voor het Afrikaanse Benin door de vzw Rock Bujumbura. Zij roepen mensen op om na de grote coronaschoonmaak thuis ‘vergeten’ muziekinstrumenten te schenken aan muziekscholen in West-Afrika.

“Ik ben volledig uit mijn comfortzone want ik ben helemaal geen dj”, lacht Jan Roelkens. “Maar ik heb met heel veel muzikanten in Merelbeke gespeeld en ben grootgebracht met muziek in de muziekschool van Merelbeke. Dus als ik iets kan doen voor de gemeente, dan help ik graag. Het is mijn eerste optreden sinds de crisis en waarschijnlijk de meest bizarre plaats waar ik al opgetreden heb”, lacht Jan. De hele maand nog zorgen ook Willem Hoet en Michiel D’haeze (Mudcookies) voor een uurtje muziek tijdens het bezoek aan het recyclagepark. Wil je meer weten over deze actie? Ga dan naar www.merelbeke.be/inzamelenmuziekinstrumenten.