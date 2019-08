Eliane danst tango op 90ste verjaardag : “Dansen houdt me jong en soepel” Didier Verbaere

23 augustus 2019

17u30 0 Merelbeke Ze heeft al een nieuwe heup en knie, én overwon twee keer kanker, maar op haar 90ste maakt Eliane Meganck uit Sint-Niklaas de dansvloer nog altijd onveilig. Haar verjaardag vierde ze gisteren dan ook met een groot dansfeest in zaal Caipirinha in Merelbeke. “Dansen houdt mij jong en soepel”, zegt Eliane die nog iedere week het land doorkruist voor dansavonden.

Toen Eliane drie jaar oud was, stuurde haar moeder haar naar de les ‘ritmisch bewegen’ stuurden. Sindsdien is ze niet meer weg te slaan van de dansvloer. Op haar 90ste rijdt ze nog twee keer per week het land rond naar dansavonden, van de kust tot Charleroi. Acht uur per week gooit ze de benen los. Vrijdag nodigde ze familie en vrienden uit voor een groot dansfeest in Merelbeke. Met een Engelse wals, een tango en een vinnige Quickstep opende ze er dansvloer.

Eliane is de dochter van een brouwersfamilie uit Wetteren. Het welgestelde gezin had op de Statiekouter een depot van de Gentse brouwerij Excelsior. “Ik was tien jaar toen de tweede wereldoorlog uitbrak. De Duitsers hadden de dansschool bezet en dus was het even gedaan met dansen. Na de lessen ‘ritmisch bewegen’ begon ik met lijndansen en jazzballet met de befaamde Roland De Wit als partner. Na mijn huwelijk werd mijn echtgenoot mijn danspartner. Onze favoriete dansen waren ballroom en Latijns-Amerikaanse dansen. Een zalige tijd”, zegt Eliane, die toen met haar man en vijf kinderen in het Antwerpse woonde.

Krantenadvertentie

Ze scheidde van haar man toen ze 46 was. “We gingen uiteen in een alle vriendschap. Het was op. Helaas zat ik toen ook zonder danspartner. In de scholen waar ik danste was het uit den boze om als alleenstaande te komen, dus zeiden ze dat ik een nieuwe partner moest vinden. Ik reageerde op een advertentie uit de krant en kwam in contact met een leuke en knappe man die een danspartner zocht. Hij was heel charmant en stelde honderduit vragen. Maar toen bleek dat hij een priester was. Als gelovige en alleenstaande mama vond ik dat een brug te ver”, lacht Eliane.

De volgende advertentie bleek wel een goeie match. “Een vrouw was op zoek naar een danspartner voor haar echtgenoot, want zij danste liever met haar vriend. Ik heb jarenlang met die man gedanst maar toen werd de vrouw jaloers en wou ze haar echtgenoot terug. Daarna heb ik nog competitie gedanst met Belgisch kampioen Bob Van den Bogaert. Ik vond hem een tiran op de dansvloer, dus dat heb ik maar vier maanden volgehouden”, zegt Eliane.

Op haar 80ste zat Eliane nogmaals zonder danspartner en dus begon ze met Zumba. “Dat kon ik alleen en dat houdt mij in vorm”, zegt Eliane. “Ik heb al een nieuwe heup en een nieuwe knie maar als ik zie hoe mijn leeftijdsgenoten de zetel niet meer uit geraken, dan blijf ik liever dansen”

Dansfeest

Een dansfeest voor haar 90ste verjaardag was dan ook een logische keuze. “En dat mijn kleindochter Tamara en achterkleinzoon Renzo erbij zijn, maakt het nog zoveel mooier. Ik had hen door familieperikelen al 6 jaar niet meer gezien”, besluit Eliana, waarna ze met danspartner Freddy Ghysels de zaal in vuur en vlam zet.