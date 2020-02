EK voetbal op groot scherm mag enkel met vergunning en herbruikbare bekers Didier Verbaere

21 februari 2020

11u19 0 Merelbeke Wie in Merelbeke één of meerdere wedstrijden van het EK voetbal in juni op groot scherm wil uitzenden, zal hiervoor een vergunning moeten aanvragen bij het gemeentebestuur. Aanvragen moeten voor 30 april ingediend worden.

Het uitzenden van voetbal op openbaar terrein of niet afgesloten-terrein is onderworpen aan een aantal regels. Als organisator mag je vanaf twee uur voor de wedstrijd tot twee uur na de wedstrijd alleen drank serveren in herbruikbare bekers. Glazen of eenmalige drankverpakkingen zoals wegwerpbekers, blikjes of wegwerpflesjes uit kunststof zijn niet toegelaten. Voedingswaren die ter plaatse bereid zijn mag je bovendien niet aanbieden in kunststofverpakkingen. Organisatoren kunnen bij de dienst Afvalbeheer gratis recycleerbare bekers aanvragen. Daarnaast sta je er als organisator voor in dat het terrein proper blijft en dat er na afloop geen afval achterblijft.

“Samen voetbalwedstrijden bekijken op groot scherm, dat zorgt voor geweldig veel sfeer en plezier. En dat kunnen we alleen maar toejuichen. We houden daarbij wel rekening met een mogelijk risico voor de openbare orde en veiligheid”, legt burgemeester Filip Thienpont uit. “Wil je dus een wedstrijd van de Rode Duivels uitzenden op groot scherm? Dan moet je daarvoor eerst een vergunning aanvragen.” Een vergunning aanvragen doe je door voor 30 april een evenementenformulier in te dienen. Heb je toelating gekregen? Dan moet je de vergunning tijdens het evenement op een zichtbare plaats ophangen.