Einde quarantaine in zicht voor bewoners assistentiewoningen en coronatesten in de woonzorgcentra Didier Verbaere

22 april 2020

15u10 5 Merelbeke In de assistentiewoningen De Molenhoek in Merelbeke is het einde van de quarantainemaatregelen voor de bewoners in zicht. Deze week mogen ze hun flat verlaten voor een wandeling. Drie bewoners verblijven nog in het ziekenhuis maar 2 keren volgende week terug naar huis. Ondertussen werden er ook Covid-19 testen uitgevoerd in verschillende woonzorgcentra in de regio van Zorgband Leie en Schelde.

In Het woonzorgcentrum Kouterhof is Destelbergen werd afgelopen maandag een integrale testing van bewoners en personeelsleden gehouden. De 194 Covid testen werden afgenomen door een huisarts en twee artsen in opleiding. De resultaten worden eind deze week ingewacht. In Kouterhof testten tot op heden 12 bewoners en 11 personeelsleden positief op Covid 19 en dienden ze afscheid te nemen van 4 bewoners.

Vrij van corona

“Ook wordt binnen het revalidatieziekenhuis Lemberge aanstaande vrijdag een integrale testing van patiënten en personeelsleden doorgevoerd. Hier verblijven 5 patiënten op de cohortafdeling, waaronder 2 patiënten afgelopen week opgenomen zijn vanuit het ziekenhuis. Daarnaast werd ook het woonzorgcentrum Wielkine te Nazareth geselecteerd voor een referentietest van alle personeelsleden. Tot op vandaag bleef dit woonzorgcentrum gespaard. Net als woonzorgcentrum Hof ten Kouter te Laarne, Zorgcentrum Lemberge en woonzorgcentrum het Lindeken in Merelbeke”, zegt Egbert Lachaert, voorzitter van de Zorgband Leie en Schelde.

Maar bezoek is er nog niet toegelaten. “Dit valt gewoonweg niet te rijmen als je de veiligheid en de gezondheid van de bewoners en het personeel vooropstelt. We weten trouwens op vandaag niet wat zich binnen de muren van het woonzorgcentrum afspeelt, laat staan dat we de deuren openzetten voor externen”, zegt Egbert Lachaert.

Goed nieuws komt er uit de assistentiewoningen in Merelbeke. Daar is het einde van de quarantainemaatregelen voor de bewoners in zicht. Deze week mogen ze hun flat verlaten voor een wandeling. Drie bewoners verblijven nog in het ziekenhuis maar 2 keren volgende week terug naar huis.