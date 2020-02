Egbert Lachaert: “Kans is groot dat ik voorzitter Open Vld word” Didier Verbaere

13u57 2 Merelbeke Egbert Lachaert (Open Vld) dicht zichzelf een grote kans toe dat hij de nieuwe nationale partijvoorzitter wordt. Dat zei hij op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij in thuisbasis Merelbeke zondagvoormiddag.

Eerste schepen van Merelbeke Egbert Lachaert kondigde donderdag aan dat hij kandidaat voorzitter is om de liberalen in Vlaanderen te leiden. Op de nieuwjaarsreceptie in Merelbeke in Salons Caipirinha werd hij alvast met veel enthousiasme ontvangen door de militanten en heel wat burgemeesters en mandatarissen uit de ruime regio. In 2012 was Lachaert al eens kandidaat voorzitter. Hij haalde toen 40 procent van de stemmen tegen Gwendolyn Rutten.

Die zet noemt hij nu een kwajongensstreek en een schop tegen de gevestigde waarden in de partij. “Vandaag voel ik heel wat steun in alle provincies. Ik heb heel veel respect voor Bart (Tommelein) en Els (Ampe) maar ik denk wel dat ik een kans maak om de nieuwe voorzitter van de partij te worden”, zegt Lachaert. In zijn speech benadrukte hij dat hij de partij opnieuw in de markt wil zetten op basis van de liberale waarden economie, veiligheid, kansen en integratie.

Ook in Merelbeke wordt Lachaert op handen gedragen. In het bestuursakkoord met CD&V haalde hij een belastingvermindering binnen en schafte hij de gemeentebelastingen af. Lachaert zette ook zijn ‘politieke vriendin’ en Vlaams parlementslid Stefanie D’Hose in de bloemen. “Onze partij heeft niet alleen nood aan een nieuwe voorzitter maar ook aan jonge en nieuwe talenten zoals Stefanie.”