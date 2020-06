Eerste camera’s van cameraschild HAVIK geplaatst na vertraging door coronavirus Wouter Spillebeen

10 juni 2020

14u37 0 Merelbeke Het project Het project HAVIK , een cameranetwerk dat in Merelbeke, Melle, Oosterzele en Destelbergen geïnstalleerd zou worden, is na een vertraging door het coronavirus hervat. Dinsdag werden de eerste ANPR-camera’s voor nummerplaatherkenning en verkeershandhaving geplaatst. Ze kunnen nog voor de grote vakantie in gebruik genomen worden.

In januari maakte de politiezone Rhode & Schelde bekend dat een netwerk van camera’s geplaatst zou worden in de zone om overlast te bestrijden. De nieuwe snelheidscamera’s zouden op zwarte punten in het verkeer en bij grote evenementen ingezet worden. Verplaatsbare camera’s moeten de meest storende vormen van overlast aanpakken zoals sluikstorten en fietsdiefstallen. Daarvoor investeerde de politie 1,9 miljoen euro.

Werk hervat

Maar de firma die de camera’s zou leveren en plaatsen moest in maart noodgedwongen alle activiteiten opschorten. “Door de coronacrisis kon de firma immers geen werkzaamheden meer uitvoeren omdat de veiligheidsmaatregelen inzake afstand niet konden gegarandeerd worden voor de werknemers. Daardoor werd helaas ook ons project tijdelijk opgeschort”, duidt de politie.

Maar nu de coronamaatregelen versoepeld worden, kreeg de politie te horen dat de firma de werkzaamheden hervat. Dinsdag werden de eerste camera’s geplaatst op locaties waar ze ingezet kunnen worden om overlast te bestrijden. “Ook de andere camera’s die de politiezone bestelde, zullen de komende tijd zichtbaar worden in het straatbeeld”, aldus de politie, die opgetogen is over de vooruitgang. “De ANPR camera’s voor nummerplaatherkenning en de camera’s voor snelheidscontroles kunnen daardoor nog voor het groot verlof in gebruik genomen worden.”