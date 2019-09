Eén jaar zonder Prinses Ella in de boekhandel : vader schrijft verhaal over verlies dochter van zich af. Didier Verbaere

Volgende week ligt Eén jaar zonder Prinses Ella in de boekhandel. Kristof Hoste, directeur van de Paus Johannes basisschool in Merelbeke, schreef het boek over de ervaringen na de dood van zijn dochtertje Ella en wil lotgenoten verbinden. "Het schrijven van dit boek werkte ook therapeutisch voor mij", zegt Kristof.

Op 18 september 2017 stortte de wereld in van Kristof Hoste en partner Els Crommelinck uit Merelbeke. Hun eerste dochtertje en oogappel Ella (2) sterft op onverklaarbare wijze. Ook voor Lucas (10) en Fee (14), Kristofs kinderen uit een eerste huwelijk, veranderde die dag alles. Vrienden haakten af, familie vond geen woorden. Els bleef maanden thuis van haar werk als lerares in het eerste leerjaar van de basisschool Paus Johannes, waar Kristof directeur is. Hij vlucht meteen weer in het werk. Toch zou het nog een jaar duren, vooraleer hij weer een stap in de kleuterschool durfde zetten. De school waar Ella had moeten zitten.

Ervaringen in een boek

Over zijn ervaringen over verlies en rouwen en het gebrek aan degelijke nazorg voor nabestaanden schreef hij het boek : Eén jaar zonder Prinses Ella. “Het schrijven van dit boek werkte therapeutisch voor mij, maar het is ook een middel om mijn verhaal te vertellen en lotgenoten te zoeken. We wilden het boek symbolisch ook nu lanceren, rond de sterfdatum van Ella”, zegt Kristof.

Ondertussen nam hij de draad weer op en is er weer liefdesgeluk in het leven van het koppel na de geboorte van hun dochter Nina op 7 februari. “Ze kwam ter wereld vijf dagen na de geboortedag van Ella. Alles kwam weer samen en het zal steeds een week van vreugde en verdriet blijven”, zegt Kristof. “”Ik kreeg al heel wat positieve reacties van lotgenoten die het boek vooraf lazen. Ze herkennen zich in ons verhaal en het gebrek aan nazorg. Samen met het Huis van het kind en andere organisaties willen we hier in de regio ook een vereniging voor lotgenoten oprichten”, blikt Kristof vooruit.

Volgende week ligt het boek te koop in Standaard Boekhandel en Fnac en je kan het dit weekend ook kopen op een boekenverkoop op zaterdag en zondag van 10 tot 12 uur bij de ouders van Kristof in de Wederikweg 8 in Merelbeke.