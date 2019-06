Een broeierige gemeenteraad... dus trakteert voorzitter in Merelbeke op ijsjes Sam Ooghe Didier Verbaere

25 juni 2019

22u36 2 Merelbeke Het is voor iedereen warm - ook voor onze gemeenteraadsleden. In Merelbeke noopte het voorzitter Bertrand Vrijens (sp.a) tot het inlassen van een verfrissende pauze: hij trakteerde alle verkozenen op ijsjes.

Dat gebeurde halfweg de zitting. De traktatie werd met veel dank onthaald door de raadsleden en het schepencollege. Een unicum is het echter niet, tijdens deze tropische dagen, want ook in de pauze van de Gentse gemeenteraad werden gisteren ijsjes uitgedeeld. Dat was in Gent ook geen probleem - een korte broek dragen daarentegen, dat bleek een andere discussie.

De gemeenteraadsvoorzitter onderbreekt de zitting halverwege en tracteert op ijsjes 👌👌 Wie heeft nog zo een goeie voorzitter? 🍦🍦 pic.twitter.com/GNH9arJKIr Egbert Lachaert(@ egbertlachaert) link